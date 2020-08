A partir dad oz vegnan installads ils moduls per il nov hotel Grava. Ils davos mais ha la Uffer SA prefabritgà 80 moduls per l’hotel, ch’èn gia equipads cumplet. La pandemia da corona n’haja gì nagina influenza sin la producziun dals moduls. L'hotel vegn ad avair 80 chombras cun 200 letgs.

Cun la montascha dals moduls prefabritgads haja cumenzà la gievgia ina fasa da construcziun decisiva per il Jufa Hotel Grava a Savognin, scriva la Uffer SA en ina communicaziun. Actualmain vegnan installads ils moduls cun ina crana, e gia en otg mais duai il hotel avrir sias portas. Manà vegn il hotel da la firma austriaca Jufa Hotels.

Gronda sfida è la laina indigena

L’idea da nizzegiar blera laina da la regiun haja sa mussà sco gronda sfida, scriva la Uffer SA plinavant. Per l’ina manchia la capacitad da la resgia da Tinizong, e per l’autra saja il temp da preparaziun per in project d’ina tala grondezza fitg stgars. Avant curt ha l’interpresa da Savognin preschentà ses plans da surpigliar la resgia a Tinizong.