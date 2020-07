Ina plazza dal vitg u ina stizun nua che la glieud s'entaupa n'ha Casti betg. Perquai ha RTR visità l'ultim di da «Tes vitg – tia istorgia» a Casti il buffet da la staziun, ch'è in zic il lieu da sentupada dal vitg.

Herbert Fink – l'amur ha manà el a Casti

Herbert Fink è oriund da Rona. El raquinta che l'amur ha manà el a Casti, ha abità 18 onns a Casti. La sa senta el anc oz sco dachasa, malgrà ch'el abita puspè a Rona, cunquai ch'el ha surprendì la chasa paterna. Sco el raquinta fiss el dentant restà fitg gugent a Casti. Il contact cun quels da Casti ha el dentant mantegnì.

Ricardo Tiefenthal – in giuven suna armonica

Nus avain er discurrì cun Ricardo Tiefenthal ch'ha 27 onns ed è da Casti. Avant diesch onns è el vegnì meglier svizzer en ina concurrenza da sunar armonica. Oz raquinta el co quai è da sunar in instrument pauc tipic per la giuventetgna. La finala mussa el er tge ch'el sa e suna intgins tuns.