Da las persunas da l'Ucraina che tschertgan protecziun, chattan actualmain 142 refugi en ina da las structuras collectivas dal chantun. 712 persunas èn alloschadas tar persunas privatas u famiglias ospitantas. Actualmain èn anc circa 186 letgs libers en las structuras collectivas. Perquai duajan las capacitads vegnir augmentadas. Quai ha communitgà l'Uffizi da migraziun e da dretg civil dal Grischun.

Concret duajan la stad star a disposiziun 1'700 letgs en alloschis collectivs, e radund 500 pussaivladads d'abitar per l'alloschament individual. En quest connex supplitgescha il chantun urgentamain las vischnancas da sustengair el en connex cun l'alloschament da fugitivs da l'Ucraina.

audio Co dar suttetg a fugitivs 03:25 min, aus Actualitad vom 28.04.2022. abspielen. Laufzeit 3 minutas 25 Sekunden.

Fin a 7'500 fugitivs

Sche la guerra en l'Ucraina avess da cuntinuar, mussan divers scenaris da la Confederaziun ch'i pudessan vegnir attribuidas fin la fin da l'onn 2022 al chantun Grischun fin 7'500 persunas da l'Ucraina sco persunas che basegnan protecziun cun il status da dimora «S».

Emprender la lingua ha prioritad

Anc èsi difficil da stimar, quant ditg che las fugitivas ed ils fugitivs da l'Ucraina vegnan a restar en Svizra. Il chantun parta da differents scenaris:

cuntinuaziun dal viadi

segiurn temporar

restar en Svizra

Independentamain da quai duain las persunas cun status «S» en il chantun survegnir ina purschida da mesiras da sustegn svelta e nuncumplitgada per dumagnar il mintgadi. En ina emprima fasa ha la pussaivladad d'emprender la lingua prioritad. Per quest intent pon ins far diever da las structuras existentas dal Post spezialisà per l'integraziun. Persunas cun il status da protecziun «S» survegnan la pussaivladad da frequentar in curs da tudestg finanzià.

43'000 persunas fugidas en Svizra

En l'entira Svizra èn fin ussa vegnids registrads passa 43’000 persunas fugidas da l'Ucraina. Il status da fugitivs S han entant survegnì bun 36’000 persunas. Quai mussan las cifras actualas dal secretariat statal per migraziun SEM. Da questas persunas èn per il mument 200 vegnidas integradas en il mund da lavur. Ils status S lubescha er als giuvenils da cumenzar in emprendissadi en Svizra.

Ord l'archiv