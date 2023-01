Cun las pussaivladads tecnicas po ozendi mintgin e mintgina stgaffir in'ovra artistica cun agid d'ina maschina. L'intelligenza artifiziala vegn pavlada cun infurmaziuns e cun inditgar chavazzins spida la maschina or in'ovra artistica digitala.

I saja in fatg che l'intelligenza artifiziala haja fitgà pe en il sectur d'art, di l'artist grischun Fabian Bane Florin. La fin finala saja quai ina part dal progress. El vesa l'intelligenza artifiziala sco in guaffen nov. I dettia er adina la dumonda, tge che l’uman fetschia ordlonder.

Tematica delicata

Surtut ina tematica saja fitg delicata. La maschina vegnia numnadamain pavlada cun infurmaziuns, quellas infurmaziuns survegnia ella da las ovras dals artist e da las artistas. La maschina gudognia uschia raps cun lur ovras – dumandà na vegnia dentant nagin sch'el u ella vul quai. En la musica saja quai reglà, l'intelligenza artifiziala po sulettamain prender infurmaziuns da tschertas plattafurmas. Che quai fiss er reglà per ils artists e las artistas benenventass el fitg. Forsa saja il svilup la chaschun per la scena d'art da sa defender per ils dretgs.

In maletg d'in artist ha in'olma – quai ch'in'ovra d'ina maschina na vegn mai ad avair.

Atgnas experientschas

Fabian Bane Florin ha er gia sez empruvà ora da stgaffir art cun agid da l'intelligenza artifiziala. Per el na saja quai dentant nagut, sias ovras vivian dal process e la via ch'el fetschia durant stgaffir insatge. Ch'ina maschina vegnia a remplazzar ils artists e las artistas na crai el betg.