Il stgalim aut survegn in provisori per ina stanza da scola supplementara a Küblis. L’onn da scola 2023/2024 ha il stgalim aut ina classa dapli. Perquai dovra el ina stanza da scola supplementara.

Sper Luzein han era ils da Cunter en il Partenz dà glisch verda ad in provisori per ina stanza da scola a Küblis per il stgalim aut.

Plinavant ha la radunanza communala da Luzein approvà in credit da 520’000 francs per remplazzar 3 punts.