Misapor dovra energia per 1’000 chasadas

12'000 tonnas vaider vegl sa tschentan mintg'onn en las hallas da producziun da Misapor a Surava. Or dal vaider vegn fatg in material d’isolaziun per la construcziun da bajegiar. I sa tracta d’in process che dovra bler’energia. Misapor dovra a Surava tuttina blera electricitad sco 1’000 chasadas ad onn. La forza electrica cumpra la firma sin il martgà liber, nua ch’ils pretschs èn explodids. Ils quints d’electricitad vegnian quest onn ad esser trais giadas uschè gronds, sco il directur Adrian Rauh ha ditg envers RTR.

Nus faschain perquai quint quest onn cun custs trais giadas uschè auts per l’energia che normalmain.

Per vegnir a frida cun la situaziun stoppian els gia uss dar enavant quels custs a la clientella, vul dir il product final custa 15% dapli.

04:05 video Misapor: Ina fatschenta cun furns da 1'000 grads Or da Telesguard dals 12.09.2022. laschar ir. Durada: 4 minutas 5 Secundas.

Clom d’agid a la politica

Era la mazlaria Venzin a Muster ha gronds quittads. Er là èn ils quints d’electricitad creschids per il traidubel.

Enfin uss avain nus pajà 1’000 francs il mais per nossa forza electrica. Da nov è quai bunamain trais giadas tant.

Per optimar il consum d’energia han ils Venzins uss installà in indriz solar che duai en avegnir cuvrir da quai da 10% dal consum d’energia da la mazlaria. 70’000 Francs hajan els stuì investir per questas investiziuns. Investiziuns ch’els avevan planisà da far aifer ils proxims onns. Pervia da la crisa actuala hajan els uss decis da far tut en ina giada. Ma quai sajan investiziuns bunamain insupportablas per ina firma pitschna. Felix Venzin giavischa perquai dapli sustegn dal maun public.

Nus ans giavischassan en talas situaziuns dapli e pli svelt sustegn finanzial dal stadi.

audio Mazlaria Venzin en las stretgas 02:50 min, ord Actualitad dals 14.09.2022. laschar ir. Durada: 2 minutas 50 Secundas.

Per la lavandaria a Glion suonda la stagiun'auta pir

Er l'anteriura «Wäscheria» che è dapi intgins onns part da la firma Elis, ha da cumbatter culs auts custs d'energia. 300'000 kilowats uras ad onn electricitad dovria la lavandaria mintg'onn. Quai èn tant sco 75 chasadas. Il pretsch d'electricitad saja creschì tar els per 40-50% durant ils ultims mais. Plinavant dovrian els er anc ina cumpart ieli en fatschenta.

audio Quitads pervia da pretschs d'energia a la lavandaria da Glion 04:08 min, ord Actualitad dals 14.09.2022. laschar ir. Durada: 4 minutas 8 Secundas.

Actualmain è la lavandaria mo durant quatter luverdis en funcziun. Uschia sappian els uss durant la tranterstagiun spargnar dabler electricitad. Er process da lavur sajan vegnids optimads, declera il mainafatschenta.

Nus empruvain da spargnar gia ordavant tge ch'è pussaivel.

Quai che fa in zic mal il chau al mainafatschenta, Elvis Casutt, è spezialmain la intschtertadad. El na saja betg dir co i guarda ora l'enviern tar els. Lu hajan els numnadamain stagiun'auta.

Legenda: La lavandaria a Glion dumbra radund 40 collavuraturs. Lavandaria Elis

En media lava la lavandaria a Glion 10 tonnas resti mintgadi. Durant l'enviern possia er esser 15 tonnas. Tranter ils 350 clients èn numnadamain er numerus hotels che han conjunctur'auta durant ils mains d'enviern. Dasperas er spitals, chasas da tgira ed ulteriuras interpresas.

Ed Elvis Casutt declera, che la situaziun vegnissi acuta tar la lavandaria, sch'els stuessian serrar la fatschenta sur pli lung temp durant l' enviern. Lura fissi grev da surviver senza sustegn da chantun u confederaziun.