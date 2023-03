Midada da lescha dat in pau flad al chantun

Tgi che vul daventar media u medi da chasa sto savair bler. Per vegnir renconuschì er da la cassa da malsauns, ston ins tranter auter cumprovar savida en connex cun la lingua e la mentalitad, ma er in'experientscha da trais onns en in ospital ubain in'autra instituziun medicinala renconuschida en Svizra. Quai impedescha dentant che per exempel ina media fitg qualifitgada da l'exteriur po surpigliar a moda svelta ina pratica da medi da chasa.

Il Parlament federal ha uss dentant decis in'excepziun per medis da chasa, ma era per medis d’uffants e da psichiatria d’uffants. En cas da mancanza na ston els betg pli mussar si ils trais onns experientscha. La votaziun finala – mo pli ina formalitad – ha lieu ils 17 da mars. Ils 18 da mars va quella midada en vigur.

Er il Grischun ha intimà il parlament da far questa midada. Al chantun vegn quella numnadamain encunter, uschia il minister da sanadad Peter Peyer.

En Grischun dettia plirs cas, nua che quella lescha era enta pes per reglar ina successiun en ina pratica. Il minister conceda dentant che quella lescha saja mo in fav en il lai. La mancanza generala da medias e medis resta vinavant in problem.

Nus na pudain betg remplazzar tut las medias e medis da chasa che van ils proxims onns en pensiun in ad in. Quai è in fatg.

Novas purschidas da furmaziun, procurar per bunas cundiziuns da lavur u tschertgar sinergias cun ospitals: quai sajan variantas per mantegnair vinavant la purschida da basa da sanadad. In «recept da patenta» na dettia dentant betg, i saja ina gronda sfida, uschia Peter Peyer.

