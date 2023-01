Cilgia Nuotclà arriva di per di cun la posta da Sent a Scuol per ir a lavurar en l’ufficina protegida Buttega. Qua vegnan fatgs da tuttas sorts products. Gist en il temp pli fraid l’enviern èn ils «pizaföchs» per far fieu en pigna u platta in hit da vendita.

Profi da «la memoria»

Accumpagnond a Cilgia tras ses mintgadi en la Buttega ma dà en egl, quant impurtant ch’igl è a Cilgia, che ses cumpogns e sias cumpognas enturn ella stettian bain. Ella gida nua ch’ella po – ed ella gioga betg be gugent ma er anc bain «la memoria», memory.

1 / 7 Legenda: «In bel di» è in cun lavur en la tgira. RTR 2 / 7 Legenda: «Jau lavur fitg gugent. A mai plascha da star tranter ils pazients e lavurar cun els. Guardar, ch’i va bain cun els e ch’igl saja adina tut en urden.» RTR 3 / 7 Legenda: Cilgia Nuotclà tutga tar il team ed è bainvesida cura ch'ella vegn a gidar voluntariamain. RTR 4 / 7 Legenda: Cilgia Nuotclà è profi da memory: «Jau hai gudagnà!» RTR 5 / 7 Legenda: Ils «pizaföchs» èn numnadamain in hit da vendita en la butia da la Buttega. RTR 6 / 7 Legenda: Gea, els ardan bain, ils «pizaföchs», che Cilgia Nuotclà e cumpagnia bella fan a Scuol en la Buttega. RTR 7 / 7 Legenda: Cilgia Nuotclà, Pascal Leinenbach, Emanuel Nay, Tanja Zentriegen e Matteo De Pedrini dattan invista en lur mintgadi, lur vitas. RTR

«In bel di» è in cun lavur en la tgira

Sch’ella po lavurar en la Tgira Lischana, è quai in bel ed in bun di per Cilgia Nuotclà. Dus suentermezdis l’emna po ella gidar sco gidantra voluntaria en il Center da sanadad Engiadina Bassa.

Jau lavur fitg gugent. A mai plascha da star tranter ils pazients e lavurar cun els. Guardar, ch’i va bain cun els e ch’igl saja adina tut en urden.

Ella porta da baiver, va a spass u gioga cun las persunas attempadas e fa quai uschè bain, ch’ella tutga gia tar il team.

La Buttega – lavurar ed abitar sut in tetg

En la Buttega a Scuol, l’ufficina che tutga tar la fundaziun Movimento, lavuran e vivan passa 12 persunas sur 18 onns. Qua duajan pudair viver e lavurar persunas cun in impediment corporal, spiertal e u psichic uschia autonomamain sco pussibel.

Legenda: E quist maletg è mo per tai, Cilgia – cunquai che jau sai che ti has gugent chavals! RTR / Isabelle Jaeger

Sia vita, ses mintgadi chattais vus qua – e qua èn er ils purtrets dad Emanuel Nay, Tanja Zentriegen e Bond, Matteo De Pedrini e Pascal Leinenbach.