Cuira na vul nagin gas pli. La suprastanza da la citad ha fatg la dumonda al parlament per in credit da 60 milliuns francs per schlargiar la rait da lingias da chalur a distanza, scriva la gasetta Südostschweiz. La finamira saja ina citad senza emissiuns. Actualmain vegnan passa 40% da l'energia da gas. Quai na correspundia betg al «Masterplan Energia Cuira» da l'IBC Cuira.

Tenor quest plan duai l'energia da la citad esser senza emissiuns fin l'onn 2040. L'IBC Cuira quinta cun investiziuns da 300 milliuns francs.