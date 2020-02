Las pendicularas grischunas han pudì nudar marcantamain dapli giasts il schaner. Cumpareglià cun il medem temp da l'onn avant è il dumber creschì per passa 17% - cumpareglià cun la media dals ultims 5 onns è quel schizunt creschì per prest in quart. Il medem vala per la svieuta; quella è en cumparaziun cun il schaner passà creschida per 18,5%.

Svilup da svieuta

En cumparaziun cun l'onn passà

Media 5 onns

Media 10 onns

Central incl. Arosa e Lai

+ 12.9

+ 19.8

+ 14.7 Engiadin'Ota + 12.7 + 22.8 + 14.9 Engiadina Bassa

+ 10.8

+ 11.6 + 2.5 Surselva + 28.1

+ 42.4 + 37.2 Tavau Clausta

+ 22.7 + 20.8 + 13.1 Media

+ 18.5

+ 25.5 + 18.7

Las pendicularas hajan surtut profità dals dis da sulegl en ils auts e la nivla en la Bassa sco era da las bunas cundiziuns da las pistas, hai num en la communicaziun. Il pli grond plus hai dà en Surselva ed en il territori da Claustra Tavau. La Surselva haja profità las novas investiziuns ad Andermatt-Sedrun e Mustér e Tavau Claustra surtut da la bell'aura.

