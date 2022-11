Il settember avant in onn hai anc dà radund 367'000 pernottaziuns da giasts or da la Svizra en il Grischun. Quest onn èsi bunamain 65'000 pli pauc. Quai mussan las cifras actualas da l'Uffizi federal da statistica. Era che quatter giadas uschè blers giasts dals Stadis Unids èn vegnids (var 2'500) na po betg cumpensar la mancanza.

Sur tut las gruppas da giasts ha la destinaziun d'Arosa nudà il pli grond minus cun 28% pli paucas pernottaziuns u en cifras var 7'000. Er tar la destinaziun da Scuol, Samignun e Val Müstair è la sminuziun spezialmain marcanta. Là hai dà radund 14'000 pli paucas pernottaziuns che anc il settember 2021.

Flem Laax ha nudà 5'000 pli paucas. Là sa mussa dentant cumpareglià cun la media dals davos 5 onns in cler augment da 22%. Er en la destinaziun Surselva n'èn las pernottaziuns betg sa reducidas uschè ferm sco en auters lieus, radund 8'600 pernottaziuns il 2022 cumpareglià cun 9'200 il settember 2021. Quai che munta er qua sur la media da tschintg onns in lev plus da 3%

Survista naziunala

En tut hai dà en l'entira Svizra il settember 3,8 milliuns pernottaziuns. Quai è in plus dad 14,2%, schebain ch'ils giasts svizzers n'han betg pli fatg uschè savens vacanzas en l'agen pajais (-4,4%). 1,8 milliuns eran giasts da l'exteriur. Il dumber da quels è pli che sa dublegià, cumpareglià cun l'onn 2021 cura che bleras restricziuns da viagiar eran anc en vigur pervi da la pandemia.