Grischun è precaut, però optimistic per la stad

La situaziun epidemiologica saja sa meglierada ferm ils ultims mais, communitgescha il chantun. Quai era grazia al concept da protecziun e las mesiras precisas per proteger la populaziun. Il virus na vegnia però betg a svanir; el vegnia er vinavant a circular tranter la populaziun. L'atun saja da quintar ch'i dettia danovamain dapli cas.

La quarta unda vegn. Con miaivla che quella vegn dependa da nus: D'ina vart da las mesiras dal chantun, da l'autra vart da la prontadad da sa laschar vaccinar.

La vaccinaziun saja sa mussada sco il meglier med per proteger la sanadad. Fin mez fanadur vegnia la mesadad da la populaziun grischuna ad esser vaccinada cumplainamain. Tenor l'uffizi da sanadad è quai però memia pauc per proteger l'entira populaziun grischuna. Per questa raschun ha il chantun lantschà in'atgna campagna da communicaziun – cumplementar tar quella da la Confederaziun.

Delta vegn a dominar

La media chantunala Marina Jamnicki na prognostitgescha betg sulet ch'i vegn a dar ina ulteriura unda, mabain er che la varianta Delta vegna dominar, sco quai ch'i saja stà il cas en l'Israel u la Gronda Britannia. Là saja però er sa mussà che la vaccinaziun gidia er cunter quella varianta dal virus.

Tests preventivs cuntinueschan fin l'avust

La «via grischuna» cun ils tests preventivs saja sa cumprovada. Tut en tut èsi fin ussa vegnì fatg radund 705'000 tests en il chantun. En ils manaschis vegnan quels per il mument anc fatgs vinavant fin mez avust. L'entschatta avust decida la regenza lura co vinavant. Ins possia però ir da quai anora, che quels vegnian a cuntinuar en ils manaschis sco er en las scolas, sco ils responsabels han ditg a l'inscunter da medias.

Experientschas postivas cun occurrenzas da pilot

Da las occurenzas da pilot ch'èn vegnidas fatgas il zercladur, tira il chantun ina billantscha positiva. Dasper duas radunanzas communalas èsi er vegnì ramassà experientschas tar quatter occurrenzas grondas. Tut en tut èsi vegnì fatg 3'483 tests. Latiers saja er sa mussada l'impurtanza dal certificat, la muntada da la collavuraziun tranter ils organisaturs, il chantun e la Confederaziun.