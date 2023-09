La PLD sa concentrescha en quest onn d'elecziuns puspè fermamain sin ses temas centrals sco l'economia e las assicuranzas socialas. Per la PLD prenda Jon Fanzun plaz sin la sutga chauda e dar resposta ils 27 da settember.

Ils temas da la PLD

Rinforzar l'economia e mantegnair plazzas da lavur: Cun dapli digitalisaziun e cun damain birocrazia vul la PLD cumbatter per la Svizra sco plazza economica dinamica. La perscrutaziun duai vegnir promovida cun uschè paucs scumonds sco pussibel. Per promover che las dunnas van dapli a lavurar, pretenda la PLD d'introducir l'imposiziun da taglia individuala.

In provediment per la vegliadetgna persistent: La PLD s'engascha per il model da trais pitgas, tar il qual appartegna er il provediment privat. La PLD vul ina vegliadetgna da renta pli flexibla e sustegna perquai l'iniziativa da renta dals giuvens liberals.

Per in provediment d'energia segir: la segirezza da provediment ha prioritad per la PLD. Ils liberals dovran en il sectur d'energia oravant tut il progress tecnologic ed impuls per ils pretschs. A medem temp s'exprima la PLD cunter scumonds, restricziuns e sforzs da spargnar per persunas privatas ed interpresas.

Situaziun da partenza

Ina tscherta euforia da l'entschatta da l'onn è puspè svanida. Ad elecziuns chantunalas ed en retschertgas ha la partida pers vuschs. Tuttina declera la direcziun da la partida, ch'ella veglia daventar la segund pli ferma partida.

Tops en la davosa legislatura

Politica da rentas: Suenter bunamain 30 onns è ina refurma da l'AVS puspè ina giada gartegiada. La PLD ha furmà quella refurma, ed er la refurma da la cassa da pensiuns. Qua spetga dentant anc ina votaziun.

Ferma dunna en il Cussegl federal: Cun Karin Keller-Sutter ha la partida ina ferma exponenta en il Cussegl federal, ch'ha gia pudì sa profilar sco managera da crisa.

Flops en la davosa legislatura

En la politica da taglia ha la partida pers cunter la sanestra, cura ch'ella ha vulì abolir la taglia anticipada.

Tar las elecziuns a Turitg ch'èn impurtantas per la partida n'ha ella betg pudì cumpensar la perdita d'avant quatter onns, ed era betg conquista in segund sez en la regenza chantunala.

audio Elecziuns 2023: Per tge stat la PLD? 01:07 min, ord Actualitad dals 27.09.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 1 minuta 7 Secundas.

La PLD grischuna

Era la PLD vala sco ina da las partidas cun schanzas realas sin il sez da la PS. I resta la dumonda sche l'anteriur cusseglier guvernativ Christian Rathgeb vegn a remplazzar la cussegliera naziunala Anna Giacometti.

Sutga chauda cun la PLD

Per emprender d'enconuscher meglier las partidas envida RTR in giast da mintga partida en il studio da radio. Mesemna, ils 27 da settember, prenda Jon Fanzun plazza sin la sutga chauda per Partida liberaldemocratica svizra.