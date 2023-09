Ils temas da la Partida verda

Midada dal clima: la protecziun dal clima duai vegnir priorisada en tut ils secturs, pretendan ils Verds. La plazza da finanzas svizra duai far fatschentas en moda persistenta. Ultra da quai dovri ina promoziun consequenta da las energias regenerablas ed ina politica da traffic che metta paisa sin il traffic public e sin vias da velo.

Promoziun da la biodiversitad: Ils Verds cumbattan cunter il fatg ch'adina dapli terren natiral e cultivà va a perder pervia da novas chasas e vias. Ultra da quai s'engaschan ils Verds per che l'agricultura desista sin pesticids sintetics.

Per ina societad senza discriminaziun: Tut ils umans duain pudair sa sviluppar libramain, independentamain da l'orientaziun sexuala, da l'identitad da la schlattaina, da la derivanza etnica u d'in eventual impediment. Il cumbat per gruppas marginalisadas tutga tar la DNA dals Verds.

Sutga chauda cun la Verda

Ils uschenumnads «tatgaders da clima», fan els dapli mal che bain a la Verda?

Anita Mazzetta: I n'è betg fitg productiv, quai na maina er nagliur, uss è la glieud «stüffa» sco ils ladins dian. Els stuessan vegnir en in agir productiv, là cuntansch'ins dapli.

Vus n'essas betg la suletta partida cun il «verd» en il num, sco electura poss'jau er eleger «verd-liberal». Tge discurra cunter esser liberal?

Anita Mazzetta: Nagut, nus essan er liberals quai che pertutga la societad. Ils verds èn dentant l'original. I stat verd sin l'etichetta ed igl è era en 100% verd en il product.

Poi esser ch'il tema da clima ha perdì in pau impurtanza? Pensan blers e bleras ch'i saja gia memia tard per il clima?

Anita Mazzetta: I ha adina dà quella glieud che di ch'ins na possia far nagut, pia pon ins far vinavant sco fin uss e midar nagut. Jau crai dentant che las cifras mussan che cunzunt ils giuvens èn preoccupads cun lur futur e quai ston ins er pigliar serius, per ch'els na daventan betg radicals perquai ch'els teman per lur futur. Per evitar quai ston ins far vinavant cun las mesiras politicas per il clima.

Anita Mazzetta Avrir la box Serrar la box Legenda: RTR è la presidenta da la Verda Grischun

è deputada dal Cussegl grond

è mainafatschenta dal WWF Grischun

annada 1963

è da Trun ed abita a Cuira

E tge pensa la glieud sin via da la Partida verda?

Nus avain dumandà la glieud tge ch'ella sa da la partida verda e co ellas pensan dals verds e las verdas. Sin questas dumondas e pretensiuns ha lura Anita Mazzetta dà resposta.

ChatGPT descriva la partida

La partida verda è ina partida plitost giuvna ch'haja massa bleras ideas, na saja dentant betg pragmatica. Uschia descriva l'intelligenza artifiziala ChatGPT la Partida:

La situaziun da partenza

Tar differentas elecziuns chantunalas ha la partida gia pers sezs, e las enquistas prevesan medemamain che la partida vegn a perder sezs. Per bleras persunas n'ha la stgaudada dal clima betg pli la medema prioritad sco il 2019.

Tops en la davosa legislatura

Lescha da protecziun dal clima: Il zercladur passà han votantas e votants acceptà cleramain la lescha davart la protecziun dal clima. Quella è resultada sco cuntraproposta a l'iniziativa da glatschers ed ils Verds han sustegnì fermamain ella.

Il zercladur passà han votantas e votants acceptà cleramain la lescha davart la protecziun dal clima. Quella è resultada sco cuntraproposta a l'iniziativa da glatschers ed ils Verds han sustegnì fermamain ella. Regenzas chantunalas: Verdas e verds han pudì s'etablir en regenzas chantunalas, per exempel a Turitg ed a Berna. A Fribourg ha ina candidata dumagnà il sigl en la regenza chantunala.

Flops en la davosa legislatura

Projects d'ambient ch'han fatg naufragi: Il 2021 èn duas iniziativas cun finamiras centralas da la partida vegnidas refusadas. La lescha da CO2 e l'iniziativa d'aua da baiver netta e pesticids.

Il 2021 èn duas iniziativas cun finamiras centralas da la partida vegnidas refusadas. La lescha da CO2 e l'iniziativa d'aua da baiver netta e pesticids. Candidatura per il Cussegl federal ch'ha fatg naufragi: Suenter il fitg bun resultat dal 2019 ha la partida tramess ina candidata profilada en la cursa per in sez en il Cussegl federal. En l'Assamblea federala è Regula Rytz dentant stada senza schanzas.

La Partida verda en il Grischun

Cun ina colliaziun da glistas vul la partida tegnair il sez da Sandra Locher-Benguerel en il champ sanester-verd. Sezza è la partida lunsch davent da conquistar in sez en il Cussegl naziunal.

Scenaris fictivs sche la Verda survegniss tut ils sezs en il parlament

En il parlament federal sesan persunas da total 10 partidas. I vegn debattà, fatg dispita e chattà cumpromiss. Tge fissi dentant, sch'ina partida avess tut ils sezs e pudess decider sulettamain? Co vesess la Svizra or, sch'ina partida realisass in ad in ses programm? Nus avain mess ensemen intgins scenaris fictivs ed in pau stravagads – che tutgan dentant ils puncts centrals dals programs da partida.