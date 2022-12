La mancanzas da mastergnantas e mastergnants sentan prest tut las interpresas en il Grischun. Quest fatg, procura che l'ina u l'autra ponderescha co far frunt a quella situaziun. Nus avain visità differentas interpresas che van autras vias per pudair far la lavur uschia sco els giavischan – e quai era en il futur.

Oblamatik en tschertga d'inschigners

La firma da tecnologia Oblamatik a Cuira è creschida ils davos onns massivamain. Oz lavuran var 65 persunas en l'interpresa a l'ur da Cuira. Avant intgins onns han els bajegià da nov in bajetg ch'è vegnì creà per 100 persunas. La firma vuless crescher. Per pudair far las lavurs en il sectur tecnic e svilup dovran els cunzunt inschigners. Quels n'èn betg simpel da chattar.

03:42 video «Kumm hai go schaffa» Or da RTR Social dals 12.12.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 42 Secundas.

Werner Cajacob ch'è manader da perscrutaziun e svilup declera quant impurtant ch'il bainstar en la fatschenta saja per els. Lur motto: «kumm hai go schaffa.» Per che quest motto na restia betg be ina floscla, han els drizzà en lur fatschenta adequat cun ustaria, lieu per pausas e lavurar ruassaivlamain. Era il fitness per il collavuraturs saja fitg dumandà.

Quai na tanschia dentant betg, ozendi vulan collavuraturas e collavuraturs pudair lavurar en maniera flexibla. Il plaschair da lavurar vi d'in product tecnic ed avair ina sfida interessanta stoppia esser colliada cun bler plaschair ed in bun team. Werner Cajacob di, ch'el na sa preparia mai sin in discurs da persunal e che ses venter di ad el, schebain la persuna vegnia perina cun l'interpresa.

Limitar l'atgna lavur

Franco Cathomen ha surpiglià il manaschi da famiglia ensemen cun ses frar avant 10 onns. Durant in temp sajan els stads memia paucs, hajan sentì la mancanza da persunas dal fatg. Lura hajan els chattà ina strategia per vegnir a frida cun il problem. Per l'interpresa, che lavura en il sectur sanitar e da stgaudaments, hai dà la via da sa restrenscher: nagins bajetgs novs pli e restrenscher l’intschess da lavur sin l'atgna vischnanca da Laax. Uschia hajan els chattà en ils ultims onns ina buna via per funcziunar. Malgrà ch'il volumen da lavur pussibilitass ad els da crescher, na saja quai nagina opziun, di Franco Cathomen.

audio Mancanza da mastergnants: Franco Cathomen – anflar la nischa 02:27 min, ord Actualitad dals 13.12.2022. Bild: RTR laschar ir. Durada: 2 minutas 27 Secundas.

Storas enstagl plattas

Era Gabriel Giossi è sa decidì da surpigliar ina fatschenta da famiglia. El lavurava en plirs secturs: Parchets e palantschieus, storas e tschentar plattas. Cura che dus collavuraturs han chalà respectivamain èn ids en pensiun, n'èsi betg pli stà pussaivel da chattar in successur per tschentar plattas. Quest fatg sco er l'interess da ses uffants han fatg reponderar. Cunquai ch'el sez n'aveva betg temp per er anc tschentar plattas ed ils uffants na s’interessavan strusch per quest sectur, è el sa decidì da rinforzar il sectur da storas e terminar quel da plattas.

Ins fa schon vess da dar giu, quai è era in sectur ch'ins ha ina giada stuì bajegiar si.

Quella decisiun haja el discutà cun ils uffants ch'avessan eventualmain interess da lavurar en fatschenta. Loris ha gia cumenzà e fin oz plascha la lavur bain. Il futur restia dentant avert, di el.