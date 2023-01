La regenza grischuna ha garantì ina contribuziun chantunala da 65'810 francs per il project digital «Programs da correctura ortografica rumantscha» che vegn realisà da l'uniun Pro Svizra Rumantscha en collavuraziun cun la Lia Rumantscha. Ella ha deliberà questa contribuziun en il rom da la lescha davart la promoziun da la transfurmaziun digitala en il Grischun. Il project cumpiglia l’elavuraziun sistematica da las datas linguisticas sco er la realisaziun da sis programs da correctura ortografica en ils tschintg idioms ed en rumantsch grischun.

Quels programs stattan a disposiziun a scolas, administraziuns, medias, interpresas, artistas ed artists, ma er a la populaziun sco basa impurtanta per in’utilisaziun uschè cumplessiva sco pussaivel dal rumantsch sco lingua da scrittira en il mintgadi. Las datas linguisticas e la software stattan a disposiziun sut ina licenza libra per ulteriuras applicaziuns e per actualisaziuns futuras, sco che la regenza communitgescha.

L’entir project è budgetà cun bun 239'000 francs.

Legenda: Pro Svizra Rumantscha

Ultra da quai promova la regenza dus ulteriurs projects digitals: En l’Engiadin’Ota survegn il project «vaidrina plus», che promova la communicaziun da vischnancas en la regiun cun la populaziun, maximalmain 71'400 francs. Il project «Offensiva da furmaziun marketing digital» sustegna la regenza grischuna cun 19'000 francs. Quel project duai sustegnair oravant tut interpresas pitschnas u mesaunas ed uniuns en la regiun Partenz/Tavau en dumonda da marketing digital.