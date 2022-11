La gronda part dals manaschis grischuns è pronta da spargnar energia. Quai mussa ina retschertga actuala da l'organisaziun tetgala da l'economia grischuna tar bun 360 manaschis. Spargnar vulan els cunzunt tar l'illuminaziun, il stgaudament ed apparats electrics.

Impurtant è per ils blers da producir dapli energia uschè svelt sco pussaivel per segirar il provediment. Senza stuair magunar pli gronds donns economics pudessan las fatschentas spargnar 10% fin 20% energia. Radund la mesadad prendess era part ad in program da cussegliaziun per manaschis co spargnar energia – sch'ina part dals custs vegnis surpigliada.

Ils pli gronds quitads a las interpresas fan ils auts pretschs da l'energia, la dumonda sch'i dat insumma avunda energia e las mesiras pussaivlas dal stadi. En cas d'ina mancanza d'energia preferissan ils manaschis sch'il stadi fetschia be propostas e na decreteschia nagins scumonds. Las interpresas sappian il meglier nua e co ch'i fa senn da spargnar, hai num en ina communicaziun.