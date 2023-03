Ils hotels grischuns han dumbrà il schaner 17,8% dapli pernottaziuns, cumpareglià cun il schaner 2022. En tut hai dà il schaner 695'796 pernottaziuns sco las novas cifras da l'Uffizi federal da statistica mussan. Il 2022 eran quai anc 590'829.

Tut las grondas regiuns turisticas cun excepziun da Flem/Laax han registrà in augment da pernottaziuns. Il pli grond la regiun Tavau Claustra cun passa in terz dapli pernottaziuns.

In sguard sin l'entira Svizra mussa che l'hotellaria svizra ha cuntanschì 35,5% dapli pernottaziuns il schaner, cumpareglià cun il schaner da l'onn passà.

Giasts esters èn turnads

Ils giasts da la Svizra han procurà per bunamain dus terzs da las pernottaziuns en tut la Svizra. Marcant è dentant l'augment da pernottaziuns da turists e turistas estras. La hai dà en schaner 2023 passa in mez milliun dapli pernottaziuns congualà cun il schaner 2022. En Grischun è il dumber da pernottaziuns d'auters pajais creschì per 29%.