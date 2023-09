Il sustegn chantunala pussibilitescha dad uss pudair far vinavant cun il project, di la presidenta da l’uniun Casa Depuoz Gabriela Tomaschett-Berther. Els sajan fitg cuntents ch’il chantun haja renconuschì 80% dals custs, ma tuttina manchian uss anc adina radund 2 milliuns francs. Qua vegnian els a contactar instituziuns e fundaziuns ma era sez vegnir activs cun acziuns per vegnir ensemen cun ils daners necessaris.

audio Sustegn dal chantun per chasa Soldanella 03:31 min, ord Actualitad dals 12.09.2023. Maletg: Casa Depuoz laschar ir. Durada: 3 minutas 31 Secundas.

Era cun las bancas hajan ins gia contractà e cun il sustegn chantunala e la dumonda da construcziun gia concedida sajan ils daners e l'ipoteca quasi sut tetg, di Gabriela Tomaschett-Berther. Planisà è uss da scriver ora las lavurs e da cumenzar cun il fundament la primavaira 2024. Finidas duajan las lavurs esser il 2025, in termin concret n’hajan els dentant betg.

Legenda: Casa Depuoz

In project impurtant per Tujetsch e la Casa Depuoz

Il project saja ideal per la Casa Depuoz, pertge uschia possian ins segirar ils 12 plaz da dimora per persunas creschidas en Val Tujetsch. Ma era per la vischnanca che possia uschia garantir las plazzas da lavur ed era mantegnair ina purschida che vegn appreziada fitg en vischnanca, di Gabriela Tomaschett-Berther. Planisà è in dachasa per 12 persunas creschidas cun in impediment che dovran in accumpagnament ma che pon era far lavurs forsa era externas. En tut dat il chantun ina contribuziun da 5,2 milliuns francs per la chasa che duai era porscher in center dal di. Il project total vegn a custar radund 6,5 milliuns francs.

L'uniun Casa Depuoz ch'ha avant 2 onns surpiglià la Fundaziun Soldanella, che manava la chasa existenta a Rueras, vul bajegiar la nova chasa sin il terren da l'anteriura chasa d'attempads. Cun quai che lezza chasa saja pulit veglia e stuess vegnir sanada cumplettamain ha quai dà la pussaivladad da midar da Rueras a Sedrun. Il bajetg nov vegn sin l'areal da l'anteriura chasa d'attempads. Lez bajetg ha la vischnanca da Tujetsch gia spazzà sin agens custs.