Tenor l'ordinaziun federala da chatscha dastga in luf singul vegnir sajettà, suenter ch’el accumplescha ina da las suandantas premissas:

stgarpà entaifer quatter mais 25 animals da niz pitschens

stgarpà entaifer in mais 15 animals da niz pitschens

stgarpà entaifer quatter mais sis animals da niz pitschens, sch'igl ha pli baud gia dà donns entras lufs

stgarpà u blessà gravamain in animal da niz grond

en cas da privel considerabel per l'uman

Sco animals da niz gronds valan las spezias bovinas, equestras e camelids dal mund nov – tranter auter èn quai vatgas, chavals, asens, camels e lamas. E las reglas valan mo sche mesiras da protecziun supportablas èn gia avant maun.

Lufs d'in triep dastgan vegnir sajettads sche quel:

ha stgarpà entaifer quatter mais otg animals da niz

è sa reproducì en il medem onn

Maximalmain la mesadad dals chaniels dastgan vegnir sajettads, en regiuns cun plirs trieps maximal dus terzs. En regiuns cun plirs trieps dastga era vegnir sajettà in luffin da l'onn passà sch'il triep n'ha nagins pitschens l'onn ch'el chaschuna donns.

Sch'i sa tracta d'in luf ch'appartegn ad in triep è ina lubientscha dal BAFU necessaria per pudair sajettar. Tar in luf singul dastga il chantun dar la lubientscha da sajettar senza consentiment da l'Uffizi federal d'ambient.

Quai è be in extract da l'ordinaziun senza tut ils detagls.