Sco l'Uffizi da chatscha ed il Plantahof han communitgà en in alarm da sms als purs ha in luf stgarpa ella notg dils 10 da matg 2 agnès ed in ansiel. Mo ina notg pli tard ha in luf puspè stgarpà 8 agnès. Ed in ulteriur ansiel è sparì.

Tar omaduas attatgas ha l’Uffizi da chatscha constatà che las saivs da protecziun n’eran betg construidas a moda suffizienta.

Ord l'archiv: