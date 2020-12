Regal da Nadal per il consum – vischnanca relascha il debit

La finamira saja anc adina da pudair vender il bajetg existent a Rabius. Uschia pudessan ins restituir il debit da 170’000 francs a la Fenaco, di il president da l’associaziun Robert Candinas. Els hajan surdà l’incarica da vender ad ina interpresa spezialisada, ma fin uss n’haja quai anc betg interessents. La situaziun speziala dal bajetg tranter la via principala ed ina via da quartier senza plaz en il conturn, saja ina sfida per la vendita, di il president. Decis da serrar la stizun aveva l'associaziun ord raschuns da mancanza da liquiditad.

Stizun a Rabius dapi december serrada

Il mument sajan ins vida rumir ora ils products ord l’anteriura stizun a Rabius. Il medem mument fetschian ins las installaziuns per pudair avrir la stizun cun ina purschida restrenschida. Planisà saja d’avrir per trais quatter uras a di la stizun a Rabius, cun ina purschida da products da TransGastro. Quai saja ina fasa da pilot che duria segir in mez onn, alura vegnian ins ad evaluar da nov la situaziun, di Robert Candinas.

A Surrein da Volg tar Prima

Il consum da Surrein resta avert era vinavant. Ma il num sa mida da Volg tar Prima, er ina purschida da la Fenaco. La differenza saja la purschida da products che sa reduceschia, ma da l’autra vart sajan ins pli libers d'era cumprar products indigens, di Robert Candinas. Tge che vegnia dentant a mancar sajan las restituziuns. Fin uss muntavan quellas dal Volg a radund 20’000 francs. En il futur vegnan quellas a muntar almain in terz da la summa actuala, accentuescha il president da l’associaziun da consum Surrein-Rabius.