La vischnanca da Mustér spetga dapi quasi dus onns sin resposta da la regiun Surselva. L’october 2017 aveva ella inoltrà la dumonda per ina colliaziun dal traffic public l'entir onn sur il Pass dal Lucmagn.

Sco il president da la regiun Surselva e commember da la cumissiun da traffic Ernst Sax ha ditg, saja surtut la segirtad il punct decisiv. Ina lingia annuala pretendia era che la via sur il Pass dal Lucmagn stoppia esser anc pli segira e anc pli savens averta. Ma era la procedura sur dus chantuns e plirs uffizis saja lunga ed ina tala lingia na possia betg vegnir realisada immediat.

Cura che tut constat èsi impurtant d’esser pront

La colliaziun annuala sur il Pass dal Lucmagn saja dentant era per la regiun Surselva in project fitg interessant. Il sustegn per il project saja avant maun da tuttas varts, ha sincerà Ernst Sax.

