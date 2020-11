Il parlament da la vischnanca da Trun ha concedì ina summa da 100’000 francs per il runal «la Péra» a Campliun. Sco la vischnanca scriva, saja il runal d’impurtanza per la qualitad da viver a Trun ed uschia veglian els gidar da mantegnair quel. Uschia datti era ina garanzia da credit da 50’000 francs per la sanaziun che custa en tut 469’000 francs.

Campadi sto vegnir modernisà

Il campadi Trun sto sanar e surtut modernisar il provediment d’aua e d’electricitad. Quels na correspundian per part betg pli a las prescripziuns ed il basegn d’agir saja grond, scriva la vischnanca. Per la finanziaziun basegna il campadi in credit da banca e la banca pretendia ina garanzia solidara da la vischnanca en l'autezza da 120% da la summa da credit. Uschia sustegna il parlament cun 12 cunter 1 vusch la garanzia per il credit dad 840’000 francs.

