La vischnanca fusiunada da Glion stat curt avant ses giubileum da diesch onns. En il schaner 2024 èsi uschè lunsch. La situaziun finanziala è dentant tut autra che grondiusa. Dapi sia entschatta ha la vischnanca che cumpiglia dapi lura 13 fracziuns da sbatter cun las finanzas. E l'avegnir n'è er betg fitg positiv: La vischnanca ha previs in deficit da passa in milliun francs tar ses preventiv per l'onn 2024. La raschun principala èn ils cust da sanadad. Uschia sto la vischnanca spargnar e remetter investiziuns, per exempel tar bajetgs e vias.

Glion: generar dapli entradas para difficil, ord Actualitad dals 12.12.2023.

La vischnanca en las stretgas finanzialas

Il president communal, Marcus Beer, è stà in fervent aderent per metter a disposiziun terrain sin l'Alp da Rueun e sin l'Alp da Schnaus a l'Axpo per construir implants solars en quest territori alpin. La raschun principala: Las ovras avessan pudì generar entradas dad enfin 0,5 milliuns francs ad onn per la cassa communala che avess nair da basegn quests daners.

Sch'ins guarda èn tge situaziun finanziala che nus giain ussa, n'èsi betg legher da manar quella vischnanca en ils proxims onns.

Il suveran n'ha betg dà ses consentiment per quellas ovras, uschia che Marcus Beer vesa en las immobiglias communalas ina pussaivladad da generar entradas cun per exempel ceder bajetgs en dretg da construcziun. Er la presidenta dal parlament communal è da quest avis, la strategia d'immobiglias duai vegnir applitgada. Il president da la cumissiun da gestiun e parlamentari, Claudio Quinter, na vul betg excluder la vendita da bajetgs che n'han betg pli ina funcziun per la vischnanca.

12.12.2023

Gierina Gabriel è da l'avis che la vischnanca avess pudì dapi l'entschatta dumandar dal chantun dapli milliuns per la fusiun. Plinavant duess ins evaluar sche la vischnanca pudess survegnir dapli daners or da gulivaziun da vischnancas. Glion duess sco center regiunal guardar cun vischnancas ch'èn finanzialmain pli fermas e che quellas pajassan dapli contribuziuns sco per exempel quellas per l'opsital regiunal Surselva SA.

Ins stuess ina giada guardar pli exact sin la summa che la vischnanca survegn da la gulivaziun da vischnancas.

Claudio Quinter vesa il potenzial da spargnar tar l'administraziun. Ils custs per quella sajan adina creschids ils davos onns. La fusiun n'haja en quest cas betg tegnì ses pled. I saja da guardar co far l'administraziun pli effizienta.

Els han ditg a nus tar la fusiun ch'ins possia spargnar custs ed il cuntrari è capità.

Tuts trais exponents vulan render la citad da Glion pli attractiva per novas abitantas ed abitants, sco er per fatschentas. Augmentar las taglias na saja il mument nagina schliaziun.

Parlament ed executiva n'èn betg perina tar plirs projects Or da Telesguard dals 11.12.2023.

Bilantscha dal president communal suenter in onn en uffizi

Marcus Beer è uss dapi passa in onn president communal da la vischnanca da Glion.

La bilantscha è mediocra less jau dir. Nus avain gì urden ch’ha funcziunà ed auter urden che n’ha betg funcziunà.

Marcus Beer areguard las sfidas suenter in onn, ord Actualitad dals 12.12.2023.

Igl ha dà differentas sfidas ch’il nov president communal ha gì da dumagnar. Tranter auter la preparaziun da la votaziun a l’urna en connex cun l’iniziativa dal pievel per ina revisiun totala da la constituziun u il credit per commemorar il giubileum da 10 onns fusiun Glion. La proposta da la suprastanza ha fatg duas giadas naufragi en il parlament.

Procurà per discussiun han las decisiuns da la suprastanza communala da Glion da disdir il contract da prestaziun cun la Spitex Foppa u da na betg sa participar a la Rait da Sanadad Surselva.

Nossa intenziun n'è betg da betg participar. Tar la Spitex è la situaziun ch’ils custs èn creschids ils davos onns ad in crescher alura, ston ins trair insacura ils frains.

Da la vischnanca da Glion anora avain nus empruvà da far quai. Deplorablamain avain nus gì fitg pauc sustegn da las ulteriuras vischnancas uschia che la suprastanza communala da Glion ha vis sulet la schliaziun da visar la cunvegna da prestaziun ed alura marcader da nov quella cunvegna.

Suenter che la populaziun ha ditg Na a las ovras solaras sin l’Alp da Rueun e sin l’Alp da Schnaus, resta la situaziun finanziala tendida per la vischnanca da Glion.

Ussa èsi uschia, cunquai che quellas entradas èn crudadas davent, ves ‘jau segir sco prioritad per la proxima legislatura ch’ins va vid la strategia d’immobiglias. Simplamain vender tut las immobiglias n‘è dentant betg la soluziun.

Malcuntentientscha politica a Glion, ord Actualitad dals 12.12.2023.

L'avegnir politic da la vischnanca

La vischnanca politica da Glion sto en l'avegnir far midadas. Il pievel ha il zercladur passà ditg Gea a l'iniziativa dal pievel da reveder la constituziun. Quella iniziativa dumonda tranter auter ch'il parlament vegnia redimensiunads u che la radunanza communala duai vegnir introducida. Las instituziuns politicas sco er la direcziun communala paran dad esser en il visier dal iniziants.

Gierina Gabriel ha il sentiment ch'en las fracziuns saja la glieud dischillusiunada, ma quai fetschia quitads ad ella. Ma i na saja betg dal tut cler, tgi che saja dischillusiunà u sche quai saja la maioritad da la glieud, saja grev da dir.

En las fracziuns paran ins d'esser dischillusiunads e quai fa quitads a mai.

Claudio Quinter di ch'il text da l'iniziativa saja stà in sammelsuri ed i na saja betg cler. Ad el manchia ina analisa per savair sche quest'iniziativa giaja encunter il parlament u encunter la direcziun communala u giaja per flaivlentar l'uffizi da bajegiar.

Quai è stà in sammelsuri en quest text d'iniziativa. I manca ina analisa.

Marcus Beer resenta che la glieud veglia saja malcuntenta cun la vischnanca fusiunada. I saja quella glieud che vegnia da las fracziuns che avevan da dictar ina massa. I saja donn per la giuventetgna, manegia el.

Jau giavischass ch'ils represchentants da las fracziuns sentissan pli fitg il puls da las fracziuns.

Tenor Marcus Beer sco er Claudio Quinter avessan las parlamentarias ed ils parlamentaris anc dapli potenzial da sentir il puls da las fracziuns.