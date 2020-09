Martin Hug ha gudagnà la cursa per il presidi

Martin Hug ha gudagnà la cursa per il presidi cun 857 vuschs. Ulteriuras vuschs han survegnì Nicola Fantini cun 287 vuschs. Adrian Steiger il president vertent ha survegnì cun 157 las pli paucas vuschs e singuls han survegnì 23 vuschs. La participaziun è stada tar 79,3% da la populaziun, il pli absolut è stà tar 663 vuschs.

Hug è pertschert che sia elecziun a Flem muntia ch'el haja ina clera incumbensa dal suveran, ma da vegnir elegì cun ina tala maioritad fetschia losch ed er plaschair.

Surpigliar ensemen responsabladad

Per Martin Hug munta sia elecziun ch'el vul uss surpigliar responsabladad da guardar ch'ina vischnanca responsabla ed ina populaziun engaschada lavurian bain ensemen e vegnian perina.

Sco pli grond problem vesa el la communicaziun tranter vischnanca e populaziun. El vul en avegnir infurmar dapli e savair l'opiniun da la populaziun per uschia betg stuair investir blera lavur e suenter na vegnian projects betg tras tar la populaziun.

In schoc per Adrian Steiger

Il president vertent da Flem, Adrian Steiger è stà l'emprim mument sut schoc cura ch'el ha udì ch'el na saja betg reelegì. Sur tut la gronda differenza da vuschs n'avess el betg spetgà:

Tenor Steiger saja probabel er il sustegn nà da l'Arena Alva per Martin Hug stà in dals motivs per la gronda distanza da vuschs. Martin Hug è stà 20 onns mainafatschenta da l'Arena Alva, questa stad ha el dentant dà giu quest post. Avant las elecziuns era gist quest punct vegnì crititgà.

Plinavant ha Flem elegì er la suprastanza: Elegids èn Jürg Caprez cun 537 vuschs, Guido Casty cun 495 vuschs e Nicola Fantini cun 465 vuschs.