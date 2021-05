En il contract da fusiun da las trais vischnancas da Breil, Vuorz ed Andiast era perscrit co l’emprim parlament communal duai esser constituziunà. Uschia eran 8 represchentantas e represchentants da l’anteriura vischnanca da Breil, trais da la vischnanca da Vuorz e dus d'Andiast perscrittas.

Per las proximas elecziuns communalas scroda questa cunvegna e tut ils vischinadis, vul dir era quels da l’anteriura vischnanca da Breil, han il dretg sin almain in sez. Nominà han tut ils vischinadis candidatas e candidats, quai è gia in success, accentuescha il chanzlist Curdin Cadonau. Ils vischinadis sajan enorm impurtants per la vischnanca ed ils represchentants hajan dapli funcziuns en lur vischinadi che almain seser en il cussegl communal. Perquai na possia el il mument betg dir tge che capitass, sch’ils vischinadis na vegnissan betg da tscherner ina persuna per il cussegl ed ina sco suppleanta.

Tendenza vers ils vitgs pli gronds

Fin uss èn tuts quasi sa tegnids vid las leschas nunscrittas. Uschia datti da l’anteriura vischnanca da Breil, puspè 8 candidatas e candidats, da l’anteriura vischnanca da Vuorz 4 candidatas e candidats e d’Andiast 2 candidats. Uschia saja in sur ils 13 necessaris, di Curdin Cadonau. Quai saja dentant era bun che quai dettia ina schelta. Uschia èsi il pli probabel ch'ils vitgs gronds sco Breil e Vuorz, vegnan d’eleger mintgamai lur candidatas e candidats. Cun la suletta candidata da Dardin, ch’è tenor constituziun elegida, dat quai gia 9 posts occupads. Uschia vegnan ils ulteriurs 4 repartids tranter ils trais represchentants dal vischinadi da Danis-Tavanasa e d’Andiast.