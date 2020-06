Dumengia, ils 7 da zercladur, elegian Tuatschinas e Tuatschins ils gremis communals. Sco nov president stattan Martin Cavegn e Silvio Schmid a disposiziun.

Per la suprastanza manca anc 1 candidata/candidat; ed 1 manca era per il cussegl da vischnanca. Plinavant mancan anc 5 candidats (inclusiv suppleants) per la cumissiun da gestiun.

Pli absolut per suprastanza

Per il resultat da las elecziuns vala il suandant: La suprastanza vegn elegida cun il pli absolut, vul dir: In candidat sto cuntanscher la mesadad da las vuschs plus 1.

Pli relativ tanscha ulteriurs gremis

Ils ulteriurs gremis, cussegl da vischnanca, cumissiun da gestiun, cussegl da scola e suppleants, vegnan elegids cun il pli relativ, vul dir: Ils candidats che han las bleras vuschs èn elegids. Era ina persuna che n'ha betg candidà ed è sin la glista, po vegnir elegida (sch’ella consenta).

Plinavant èsi pussaivel ch’ina persuna cun mo paucas vuschs po surpigliar in uffizi.

In segund scrutini en Tujetsch è ils 12 da fanadur. Alura vala il pli relativ.