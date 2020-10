Il center da sport Prau la Selva ha giugà ina rolla impurtanta tar las elecziuns da Flem. Da quai èn ils iniziants persvas. Els vulan mantegnair, manar vinavant senza interrupziun e dar dapli valur al center Prau la Selva. Che la suprastanza en uffizi haja preschentà plirs projects che han fatg naufragi per quel center valiteschan ils iniziantas sco crap da stgarpitsch.

Novas scuas scuan bain

Cun las elecziuns èn gist duas persunas che sustegnan il center da sport vegnids en suprastanza. Il nov suprastant Nicola Fantini ha perfin bajegià sia campagna electorala sin il fatg ch’el sustegnia l’iniziativa per il center Prau la Selva.

Era Martin Hug, il nov elegì president da Flem, ha durant la campagna electorala s’exprimì per in center polisportiv che duai esser da muntada per l’entira regiun.

Nova suprastanza duai reglar quella chaussa

Markus Salathé dal comité da l'iniziativa ha exprimì in giavisch envers la nova suprastanza. Il meglier fissi sche quella suprastanza tractass per cura ch'ella è en uffizi il cas Prau la Selva. Era Martin Hug ha gia menziunà ch'el haja quai uschia che la nova suprastanza duai metter sin binaris in nov project per il center da sport.