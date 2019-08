Dapi l'entschatta da fanadur hai dà regularmain attatgas da lufs sin muntaneras da nursas e chauras. Il dumber d’animals stgarpads en il Grischun è tenor il Plantahof actualmain tar circa 80 animals. Ils purs che han lur manaschis ed alps en il territori da lufs èn sut squitsch. Els n'èn betg cuntents cun la politica actuala e cun la posiziun da las organisaziuns per la protecziun da l’ambient.

Insacura sto sa midar insatge, perquai che er ils purs n'han betg ina pel da tgirom.

20 onns peda da sa pinar sin il luf

La pretensiun dals purs che las organisaziuns per la protecziun da la natira giavischan ch’els sa retiran da territoris perifers per dar enavos quels a la natira na laschan las organisaziuns betg valair. Che tschertas alps na vegnan betg pli chargiadas haja da far cun las structuras midadas e betg mo cun il luf.

Nus schain dapi 20 onns il medem, igl è cler ch’ils lufs turnan ed igl è cler ch'i dovra per ina convivenza mesiras da protecziun per las nursas.

Ils purs speran uss sin la revisiun da la lescha da chatscha. La revisiun prevesa -en tscherts cas - la pussaivladad da sajettar pli baud lufs problematics. Per cas che la revisiun vegn acceptada dal parlament svizzer, han las organisaziuns per la protecziun da la natira WWF e Pro Natura gia annunzià il referendum.

