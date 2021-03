Cun 14 onns è Dawa Dolma, uss Dawa Capaul fugida ord sia patria oriunda, il Tibet. Ina fugia tut a pe che ha cuzzà 17 dis. Il viadi è ì davent dal Tibet sur Nepal fin en l'India dal Nord a Dharamsala, là nua ch'il Dalai Lama, il manader religius dal Tibet è da chasa dapi l'onn 1959, cura ch'el aveva stuì fugir or dal Tibet.

En l'India dal Nord emprenda Dawa Dolma d’enconuscher Silvio Capaul che daventa la finala ses um.

Cura ch’el ha dumandà da maridar, hai jau ditg, segir betg, jau na less betg maridar in European.

In'amicizia è sa dada pir sur plirs onns, e la finala avain nus dumandà in orachel tibetan. Quel ha dà tiers quella relaziun ed uschia avain nus pudì maridar.

La Svizra è segira per nus

Sco quai che Silvio Capaul raquinta, haja el survegnì adina puspè e-mails dubius or da la China. Quai haja el dà vinavant a Berna al Departament da l'exteriur. Il cussegl da lezza vart saja stà, da vinavant betg respunder sin da quests mails e da dar vinavant els.

Nagin visum en mira

Per Dawa Capaul n'èsi il mument betg pussaivel da visitar ses parents en il Tibet. Ses bab e sia mamma èn morts ed ella n'ha betg dastgà ir a la sepultura en la patria. Sin il consulat da la China a Turitg sajan els vegnids manads en in tschaler per la finala survegnir la resposta, ch'i na dettia nagin visum per els. Silvio e Dawa Capaul èn omadus da l'avis che la Svizra stuess far dapli squitsch sin la China che ha attatgà ed occupà il Tibet. Sche la Svizra laschia uss intercurir la situaziun dals Tibetans e las Tibetanas en Svizra, saja quai in pass en la dretga direcziun.

