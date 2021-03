Dicki Lamdark ha passentà ils emprims 20 onns da sia vita a Samedan en l'Engiadin'Ota. Dapi radund 30 onns abita ella uss en la Bassa e lavura sco advocata. Dicki Lamdark è sa spezialisada sin il dretg da famiglia. Adina puspè surpiglia ella era cas da clients tibetans cun problems giuridics.

In cas che stat a cor

Sche l'Engiadinaisa raquinta da ses clients, vul ella oravant tut discurrer dad in cas. I va per in giuven ch'è fugì dal Tibet en l'India, nua ch'el viva plirs onns en ina claustra. Il 2010 sgola el en Svizra cun in visum da turists. Qua fa el la dumonda d'asil. Quai dentant senza success. El sto bandunar la Svizra.

Jau enconusch gia uschè ditg quest um e perquai èsi in cas che stat a mai fitg a cor.

Oz viva l'um tibetan puspè en l'India. Sia dunna e ses uffant èn dentant en Svizra. L'advocata Dicki Lamdark cumbatta gia dapi 8 fin 10 onns per unir questa famiglia.