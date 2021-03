Dapi onns rapportan Tibetans e Tibetanas che vivan en Svizra, ch'els vegnian survegliads e restrenschids en lur libertad d'exprimer lur opiniun davart la China. Il Cussegl federal duai uss sclerir la situaziun en in rapport. Quai ha il Cussegl naziunal decis il glindesdi.

Il 2018 avevan la Societad per pievels periclitads ensemen cun quatter organisaziuns da Tibetans en Svizra ed en Europa inoltrà ina petiziun al parlament. En quella han els pretendì da las autoritads svizras da garantir la libertad d'exprimer l'atgna opiniun, da proteger ils Tibetans da surveglianza e da garantir lur sfera privata.

La Cumissiun per politica exteriura ha prendì encunter la petiziun ed ha inoltrà in postulat al Cussegl federal che pretenda in rapport.

La dictatura chinaisa ha in lung bratsch

Il cusseglier naziunal da la PVL da Lucerna Roland Fischer ha ditg il glindesdi en num da la maioritad da la cumissiun, ch'il bratsch da la dictatura chinaisa s'extendia adina dapli fin en l'Europa. Er il servetsch d'infurmaziun vegnia a la conclusiun che Tibetans e Tibetanas en Svizra vegnian survegliads.

Yvette Estermann da la PPS da Lucerna percunter ha declerà per ina minoritad da la cumissiun che la petiziun saja da refusar. Las pretensiuns en quella sajan numnadamain gia ademplidas. In Na a la petiziun muntia er in Na al postulat.

Cussegl federal vul sclerir la situaziun

La ministra da la giustia, Karin Keller-Sutter, la finala ha argumentà ch'igl haja ils ultims onns adina puspè dà intervenziuns parlamentaras en connex cun la surveglianza da Tibetans e Tibetanas en Svizra. Il Cussegl federal saja pront d'acceptar il postulat – «er per sclerir la situaziun».

