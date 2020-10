L’onn passà ha ina crudada da crappa interrut la via principala tranter Mustér e Curaglia. Quella passascha è uss vegnida renovada e segirada cun raits. Las lavurs èn stadas pretensiusas ed han stuì vegnir fatgas cun serrar in vial. En quest lieu savevan ins ch’i po vegnir giu crappa ma in tal eveniment n’era betg previsibel, di Marcel Züger manader da construcziun da la interpresa Infrageo. Las lavurs sajan vegnidas fatgas svelt e senza pli gronds problems, era grazia a la via serrada. Ch'i dettia ina crudada da crappa 200 meters pli envers sid na saja betg stà previsibel, uschia Züger.

Investiziuns da 480’000 francs

Il chantun ha investì en quest tschancun ina summa da radund in mez milliun francs per segirar la via. Uss saja la situaziun sumeglianta ad auters lieus en il chantun nua ch’ins sutpassia ina paraid crap. Cun las raits da segirtad e las mesiras da bajegiar giu material hajan ins fatg tut il pussaivel, accentuescha Marcel Züger. Pli encunter sid sajan ins era vidlonder da segirar dus gronds grips che smanatschian da vegnir a val. Quai cun sugas e cun ancras.

Chantun ha planisà bler en las Ruinas

Il chantun vul ils proxims onns investir bler en la stretga tranter Curaglia e Mustér. Uschia duai il tunnel grond vegnir sanà per 31,5 milliuns francs. Per far quai duai il tunnel vegnir furà da nov. Uschia possia la segirtad surtut durant l’enviern vegnir meglierada era a lunga vista e pliras malsegirtads possian vegnir eliminadas, ha il chantun scrit il 2018. Las lavurs vegnan a cumenzar cura che l’entir intschess è segir, e probabel era pir cura che la via chantunala è puspè charrabla senza impediments tras crudadas da crappa.