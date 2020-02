Purs proponan in parc per ils lufs selvadis

Suenter las attatgas sajan las muntaneras talmain agitadas, ch’ellas muntan in privel per ils turists, pasturs e schizunt per il possessur. Per cas d’accidents cun muntaneras da vatgas-mamma en consequenza d’ina attatga da lufs renvieschan ils purs la responsabladad.

Pretensiun e proposta

Ils 41 purs che han suttascrit la brev averta pretendan da la Confederaziun d’agir immediat. La proposta dals purs è da narcotisar ils lufs e metter quels en in claus.

La brev dals purs Brev averta a Sommaruga , Telechargiar la datoteca

