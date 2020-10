Abitants han stuì s'organisar per ir a lavurar

Glindesdi suentermezdi ils 5 d’october è la via da Medel a Mustér vegnida serrada pervi da crudada da crappa. Era la via da guntgir sur Stagias, ina via forestala, è stada serrada.

Lung viadi sur trais chantuns e perfin sur trais pass

Adelina ed Alexi Pally da Platta lavuran a Mustér: Ella en il center da sanadad Puntreis ed el tar la viafier. Omadus lavuran a temp malregulà. Cura che la bova saja vegnida na'haja ella betg pudì ir mardi a lavurar, di Adelina.

Per dir la vaira vardad, l’emprim patratg è stà: aber betg schon puspè.

Ella haja stuì telefonar al plaz da lavur e dir ch’ella na possia betg vegnir a lavurar. Ed ella haja stuì guardar, co far l’auter di. La finala saja ella sa decidida dad ir cun auto via Lucmagn – Biasca – Gottard – Alpsura – Mustér. Ella saja stada quests dis tar la mamma.

Era ses um Alexi ha pudì durmir tar la sira. Ed el ha era fatg in viadi sco sia dunna. Ma i ha dà ina surpraisa. Avant il tunnel dal Gottard era quai ina colonna d’autos.

Jau sun ì sur il pass dal Gottard e quai è stà in bella excursiun sur quests trais pass.

La finala è quai stà in viadi da passa duas uras, sumegliant sco per Christoph Pally che stat a Curaglia. El e sia dunna eran giu la Bassa a pertgirar ils biadis, cura che la bova è vegnida. Sin lur viadi a chasa han els stuì star en colonna avant il Gottard.

Legenda: Christoph Pally RTR, Hubert Giger

Pli simpel èsi stà per blers Medelins dad ir cun l’auto fin a Mumpé Medel e da là a pe (ca. 15 min.) fin Fontanivas e vinavant a Mustér. Danilo Giger di ch’i saja bain stà 2019 in avantatg ch’ins pudeva ir cun l’auto sur Stagias, ma el concluda: