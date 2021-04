La vischnanca da Medel ha il mument radund 350 abitantas ed abitants. Uschia è la tschertga suenter persunas che vulan s’engaschar en favur da la vischnanca difficila. Suenter l’abdicaziun da Rico Tuor sco president e da Tabea Baumgartner sco suprastanta eran gists dus da trais posts vacants en suprastanza. E perquai che la populaziun n’è betg uschè gronda, na fai era betg propi surstar ch’in anteriur president communal candidescha danovamain per quest uffizi.

Jau n’hai betg tschertgà danovamain quest uffizi, el ha plitost tschertgà mai.

Claudio Simonet è dentant persvas ch’i basegna persunas engaschadas che vulan manar vinavant la vischnanca. Quai saja la raschun daco ch’el s’engaschia, ed el haja uss sco um pensiunà era il temp e l’energia per far l’uffizi, uschia Simonet. In dals pensums ch’el vul prender a maun è da megliurar l’infrastructura tant per la populaziun indigena sco era per il turissem miaivel. Uschia dovria quai surtut ina buna coordinaziun dals interess e basegns.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Medel Rico Tuor e Tabea Baumgartner chalan 12.11.2020 Cun audio

Era chattà candidat per la suprastanza

Per il post vacant da Tabea Baumgartner stat Werner Venzin a disposiziun. El è returnà avant intgins onns da la Bassa ed è s’engaschà sco president da la Fundaziun Cuntrada cultivada Val Medel e per il museum da cristallas en la Tgasa Lucmagn, la chasa communala da Medel. La suprastanza vegn cumplettada cun Gabriel Venzin, che stat a disposiziun per in'ulteriura perioda d’uffizi da trais onns. Era per la cumissiun da gestiun e la cumissiun da bajegiar stattan avunda persunas a disposiziun. Las elecziuns han lieu dumengia ils 13 da zercladur.