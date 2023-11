Il «Solarexpress», ch’il Parlament ha tramess questa stad sin via, perda in pau schlantsch a Mustér. In implant solar, quel sin l’Alp Run ha il suveran da Mustér refusà. L'auter, l'ovra Magriel survegn glisch verda.

56% da las votantas ed ils votants da Mustér han ditg Na a l'implant solar sin l'Alp Run. L'ovra Magriel, ch'è in'ovra in zic pli pitschna ha il suveran perencunter approvà. 66% han ditg Gea als plans per quella. La participaziun a l’urna è stada auta cun radund 62%.

L’ovra solara sin l’Alp Run avess producì 45 milliuns uras kilowatt per onn sin 330’000 meters quadrat, avunda electricitad per 10’000 chasadas en Svizra. La partenaria per construcziun e mantegniment fiss stada l’IWB da Basilea. Ils arguments dal cussegl da la vischnanca, ch’i saja ina contribuziun a la strategia d’energia federala, ch’ella saja en in lieu senza valur ecologica e ch’i dettia indemnisaziuns per la vischnanca, n’han para betg persvadì.

Il responsabel per il project Clemens Berther ha concedì ch'i dettia differenzas tranter ils dus plans. Ina raschun per il Na possia er esser stà, che l'alp avess survegnì 70% da las indemnisaziuns. «Quai è forsa er stà in factur ch'ha gì in'influenza per dir Gea u Na», di Berther la dumengia da votaziuns.

Reacziun da l'IWB

ll pledader da medias da l’IWB Reto Müller di ch'els vegnian uss ad analisar la situaziun cun tut ils responsabels. Per las ovras industrialas da la citad da Basilea èsi il segund project solar che na chatta ina maioritad a l’urna. Quai saja ina casualitad. Els veglian vinavant promover la producziun d’energia l’enviern.

Quai saja il meglier pussaivel cun grondas ovras solaras alpinas. Dentant senza sustegn finanzial da la Confederaziun na saja talas ovras betg realisablas, uschia saja l’ovra sin l’alp Run sulet realisabla cun in tal sustegn e betg pli tard, accentuescha Müller.

Aut tempo per l'Ovra Magriel

René Epp, il president da la vischnanca, di ch'ins giaja uss immediat vi dal contract da bajegiar per l'ovra Magriel. Quel stoppia anc ina giada vegnir a l'urna avant che l'ovra po vegnir realisada. Las votantas ed ils votants han approvà en ina emprima votaziun l'ovra cun 18'000 moduls solars che cuvran il terren sper l'emprim runal dal territori da skis da Mustér.

Vi da l’ovra sa participeschan l’Axpo e las pendicularas da Mustér. Ella duai producir 17’000’000 uras kilowatt ad onn, avunda per radund 4’000 chasadas.

Anc il 2023 duai la dumonda da bajegiar suandar, uschia scriva la vischnanca da Mustér en il messadi per la votaziun. La fin dal 2025 duai ina part da l’ovra producir energia, tge ch'è cundiziun per profitar da subvenziuns federalas.

En la suprastanza da l’ovra solara Magriel duain quatter persunas seser, duas che represchentan mintgamai la vischnanca e las pendicularas. Il president possia l’Axpo tschentar. La vischnanca po spetgar in’indemnisaziun pauschala da 100’000 francs per il dretg da construcziun, tenor ina decleraziun d'intent. Il dretg da construcziun ha la vischnanca concedì per 60 onns a partir dal mument che l’ovra è cumplettamain en funcziun.