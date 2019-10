Las rodas da vent planisadas vegnissan ad avair in'autezza da 195 meters. Las 18 rodas da vent producessan energia per 20'000 chasadas, quai èn 75 gigawat. La tur filigrana cun ina construcziun da giatter duvress pli paucs transports e vegniss francada cun quatter ancras en la terra.

Ils fastizs ecologics sajan uschia pli pitschens, che cun las turs convenziunalas. Quai fiss tenor Guido Schönenberger l'emprim implant da vent concepì spezialmain per las Alps.

La vischnanca Lumnezia vul finalmain savair, co ch'i duess ir vinavant cun il parc da vent Lumnezia. Perquai duai la populaziun vegnir orientada davart ils avantatgs e dischavantatgs. Guido Schönenberger – investider e promotur dal parc da vent – ha cruschà la spada cun Marco Casanova da la gruppa d’interess Sezner-UmSu-Grenerberg, ch'è encunter quest parc.

Ils arguments da Marco Casanova cunter il parc da vent èn stads persvadents. I dovria novas vias per construir il parc ed animals fitg stgars sa movan en questa regiun, tranter auter il tschess barbet. Las pli bellas ed impressiunantas turas cun skis e cun gianellas fissan lavagadas.

El n'unfriss betg la natira intacta per ina energia subvenziunada da vent, ha ditg Casanova e quai ha dà applaus. Tar l'energia da vent saja il ristg grond ch'ils projects vegnian realisads be perquai ch'i dettia daners. I na dovra betg quest parc per cuvrir il basegn d’electricitad da la Svizra.

Guido Schönenberger, l'iniziant dal parc da vent da sia vart, ha giugà cun chartas avertas.. El ha respundì a tut las dumondas criticas ed ha fatg cler als Lumnezians ch'el haja da vender ina parc da vent, ins possia cumprar quel cun dir gea a la votaziun consultativa il november u refusar quest project cun in na. Ma ins stoppia decider baud u tard tranter energia regenerabla u energia privlusa sco atom u tschuffa sco cotgla.

Il parc da vent Lumnezia n'ha betg survegnì nov schlantsch durant la preschentaziun a Vella, ma il parc n'è era betg da sutterrar.

