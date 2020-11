Las organisaziuns d’ambient n’han da principi betg grondas resalvas per la realisaziun d’ina punt pendenta a Sontga Gada Mustér sur il Rain a Mumpé Medel. Els hajan mussà grond interess e schizunt elavurà in'atgna varianta, di Christian Loretz inschigner da construcziun e commember da la gruppa d’interess. Uss valia dad elavurar las propostas en il project e lura preschentar quel sin l’entschatta da l’auter onn.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Da Sontga Gada a Mumpé Medel Studi per nova punt pendenta per peduns a Mustér 19.07.2020 Cun audio

Daners mancan anc

L’idea da basa da la gruppa è da betg engrevgiar las finanzas communalas. Uschia stoppian ins uss entaifer in onn chattar ils daners. Per realisar la punt da radund 280 meters lunghezza cun ina autezza da 90 meters dovri 1,8 milliuns francs. Finanziar il project duain instituziuns, fundaziuns e la finala era persunas privatas, di Christian Loretz. La finanziaziun saja segir il grond obstachel il mument. La realisaziun tecnica e la montascha da la punt succedia en fitg curt temp, ma fin lura saja anc da far bler.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Mumpé Medel Nova punt duai dar nov schlantsch 23.10.2020 Cun fotogallaria

Proxims pass

Il mument sajan ins vi dad examinar las variantas pussaivlas per la punt. Ina da quellas giess vi Ragisch e vegniss là colliada cun la via da viandar. La segunda varianta fiss pli engiu vi sut il tunnel che vegn si da las Ruinas, di Christian Loretz. Cura che questa examinaziun saja terminada, vegnian els ad inoltrar la dumonda als uffizis chantunalas e danovamain a las organisaziuns d’ambient, uschia che tuts possian prender posiziun. Sche tut giaja bain, pudessan ins lura cumenzar cun las lavurs il 2022.