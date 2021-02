L’avertura dal «Skills Park» da mountainbike era stada in grond eveniment. Il campiun olimpic e mundial Nino Schurter era vegnì persunalmain a Mustér per l’avertura. Ma la lubientscha da bajegiar n’èra betg vegnida approvada dal chantun. La raschun: La zona da realisaziun n’era betg la correcta. Cun instradar la midada da zona, cun uss ina zona da sport, duai quai uss vegnir cumplettà e la dumonda da bajegiar po vegnir surdada. L’ultim pled en chaussa ha la populaziun da Mustér l’atun 2021.

Nova via da mountainbike en il territori da skis

Era en quest connex è vegnì decis d’approvar il project per ina nova ruta da mountainbikes en il territori da skis. Per far quai dovri ina revisiun dal plan general d’avertura. Las organisaziuns han gì fatg pretensiuns da surtut proteger las palids da muntada naziunala e da realisar in concept da protecziun. Quel saja gia vegnì discutà cun las pendicularas e per gronda part gia realisà, hai num en il messadi. Era qua era il project gia planisà per realisar l’onn passà ma il chantun ha pretendì d’instradar la revisiun dal plan general d’avertura. La vischnanca quinta da pudair far svelt, uschia che la nova via pudess gia esser finida sin la stad proxima.

Discutà sur da finamiras per ils proxims onns

Il president communal René Epp ha preschentà cun la suprastanza in plan detaglià cun finamiras per mintga departament. La finamira saja da vegnir da posiziunar la vischnanca sco sub-center da la Surselva e sco center regiunal da la Cadi. Per far quai dovra quai resursas e visiuns, ha ditg il president en uffizi dapi il cumenzament da quest onn. Uschia duai dar per exempel il project per in center da sanadad en cooperaziun cun il center existent Puntreis, u era in nov project per ina via forestala. Era è vegnida preschentada la visiun per in nov center dal vitg cun integrar e promover il traffic plaun e cun cumprar e far accessiblas pliras parcellas ch’èn il mument betg en il possess da la vischnanca.

Cumissiun e suprastanza vulan optimar l’administraziun communala

In ulteriur project lantschà da la suprastanza nova è d'optimar l’administraziun communala. Impurtant saja da pudair realisar ils projects actualas e per pudair far quai stoppia l’administraziun esser flexibla ma er avair avunda resursas per realisar ils plans. Il parlament communal ha elegì ina cumissiun che duai communablamain cun il president communal elavurar propostas per mauns dal parlament co optimar e megliurar l’administraziun communala.