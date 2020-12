La festa da musica districtuala da la Surselva fiss quest onn stada a Vignogn ed il venderdi avant quella festa avess la societad da musica da Vignogn celebrà ses anniversari radund da 100 onns. Ma la situaziun speziala cun il coronavirus ha impedì las festivitads.

Quellas han stuì vegnir spustadas per in onn ed ils organisaturs èn optimistics da pudair manar atras il matg 2021 la festa districtuala da musica sursilvana. Quella na vegn dentant betg ad avair lieu a Vignogn, mabain a Vella. L’infrastructura saja meglra a Vella ed ils tocs da pac possian vegnir sunads en la baselgia da Plaiv e quai saja ina fitg buna chaussa, ha ditg il president dal comité d’organisaziun da la festa, Curdin Foppa.

Ina da las meglras musicas Sursilvanas

La societad da musica da Vignogn è sa sviluppada ils ultims onns ad ina musica che suna sin in aut nivel en segunda classa. Da quellas musicas na datti betg bleras en Surselva ed era betg bleras en Grischun. In dals merits segir er dal dirigent actual, Remo Derungs, che po cun projects, sco Brass’n’Jazz, Brass’n’Chor, Brass’n’Cinema e Brass’n’Hess motivar blera giuventetgna da far musica ed uschia da mantegnair ina societad da musica, probabel a pli lunga vista. Era las participaziuns da la musica durant las festas da musica èn legendaras per tut ils amis da la musica da sturs.

Cronica gartegiada

La cronica da la musica da Vignogn, ch'è uss cumparida, ha radund 140 paginas ed è illustrada cun bleras fotografias, cun artitgels ord gasettas e programs vegls. Ed ella duai uschia porscher ina survista e regurdientscha a tut ils amis da la musica da Vignogn.

Sco in dals auturs Robert Casanova ha ditg, saja la cronica era vegnida edida sco cudesch per pudair dar ina tempra festiva a questa ovra che mussia il svilup ed era il plaschair dal vitg da Vignogn vi da sia musica. Uschia saja remartgabel e probabel unic en Svizra, ch’in vitg cun 200 abitants haja ina tala musica da qualitad e che quasi trenta dals abitants da Vignogn sajan era commembers en la musica, saja in fatg unic en Svizra.