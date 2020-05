Il giubileum da 100 onns Musica da Vignogn en cumbinaziun cun la Festa da musica sursilvana avess gì da carmalar passa 3'000 aspectaturs. Pervi dal coronavirus è però l'entira festa dada en l'aua ed ha stuì vegnir spustada per in onn.

Tut era pront

Las preparativas per la festa eran sin buna via. Anc avant che la construcziun da l’infrastructura ha cumenzà, ha l’entira festa stuì vegnir spustada per in onn. Ina situaziun ch'ha prendì davent in pau la motivaziun, sco il vicepresident dal comité d’organisaziun, Gion Casanova ha concedì.

A l’entschatta avain nus pensà che quai na tutgia betg nus e che nus possian schon manar atras la festa. Cura ch’igl è stà cler che la festa n’ha betg lieu sco planisà, èsi l'emprim mument stà in schoc.

Spustà per in onn – plus in

Suenter avair magunà la situaziun che la festa da musica na po betg avair lieu, ha il comité d’organisaziun decidì da spustar la festa per in onn sin ils 28 fin ils 30 da matg 2021. La festa da musica salva dentant il num: 100 onns festa da musica Vignogn, plus 1.