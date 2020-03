Festa da musica districtuala Surselva spustada per in onn

La festa da musica districtuala da la Surselva ch’avess gì lieu la fin matg da quest onn a Vignon vegn spustada per in onn. Il termin nov è dals 28 fin ils 30 da matg 2021. Quai ha l’Uniun chantunala da musica confermà.

Era festivitads da 100 onns musica Vignogn spustadas

En connex cun la festa districtuala da musica era medemamain planisà da festivar il giubileum da 100 onns musica Vignogn. Era questa occurrenza saja spustada per in onn sin il medem termin la fin da matg 2021. Sco il comité d’organisaziun scriva, sperian els che las musicas annunziadas fin uss vegnian era en in onn a Vignogn. Sco era ch’ils sponsurs, gidanters e partenaris sa gidian en in onn da realisar la festa da musica districtuala da la Surselva.