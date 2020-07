Il gudogn dal 2019 inditgescha il Spital regiunal Surselva cun 612'855 francs, quai tar investiziuns da radund 680milli francs. Il retgav en il sectur staziunar saja sa reducì durant il 2019 per var 300'000 francs, cumpareglià cun l'onn precedent. En il sectur ambulant haja l'ospital realisà in retgav da 9,32 milliuns francs. En tut ha l'ospital tractà 11'983 persunas a moda ambulanta. Quai saja in augment da 17%.

Thomas Buchli vegn, Mathias Bundi va

Legenda: Il nov president Thomas Buchli (sanester) e ses antecessur Mathias Bundi. MAD, Spital regiunal Surselva.

Da la radunanza generala da mardi è Mathias Bundi da Zignau sa retratg sco president dal cussegl d'administraziun. El è stà plirs onns en uffizi e vegn remplazzà cun Thomas Buchli da Tenna.

Da nov en il cussegl d'administraziun da l'ospital en Surselva entra Martina Beeli da Sagogn.

