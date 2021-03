Il comité d'organisaziun da l'Open Air Lumnezia ha decis: il festival n'ha betg lieu quest onn e sto puspè vegnir spustà per in ulteriur onn. Per il mument saja la situaziun anc memia intscherta.

Norbert Cavegn, avant 3 mais eras Vus anc optimistic ch'i dettia forsa in Open Air Lumnezia 2021. Ussa èsi cler ch'i na dat nagin. Quant grev èsi stà da prender questa decisiun?

Grev n'è quai atgnamain betg stà, sch'ins guarda e taidla tge ch'è tut capità e tge che tut ils auters festivals fan è tut quai atgnamain la consequenza logica: La decisiun da spustar l'Open Air sin l'onn 2022.

È quai lura stà quai che ha manà propi tar la decisiun, cura ch'ins ha vis che auters festivals vegnan spustads?

Era. I fa natiralmain la decisiun en quai senn in zic pli leva. La dumonda è be stada, vulan ins communitgar quai ussa avant Pasca per exempel u spetgar anc duas u trais emnas, ha quai forsa consequenzas in zic dad image u betg? Ma nus essan lura cleramain vegnids tar il resultat da dir: tge vulain nus anc star qua e spustar trasora nossa decisiun? Pertge da Berna è vegnì il venderdi ina clera directiva en tge direcziun ch'i va. Sch'ins guarda tar in festival cun tuttina sur 5'000 persunas per di al lieu, sche vegn ins spert il resultat. Quai n'è betg realistic che quai po vegnir manà tras.

Quant ditg avevas vus lura anc speranza ch'i pudess tuttina avair lieu?

La speranza mora il pli davos. Ma ins emprova natiralmain da restar optimist. Quai era natiralmain grev, sch'ins ha vis en quella scena e vesa tge che capita cun l'entira cultura e cunzunt sch'ins vesa era che da Berna vegn insumma nagut. L'associaziun da festivals ha fatg lavur enorma e leva simplamain respostas da Berna, ch'ins possia almain s'orientar. Sche quai va uschia vinavant ston ins esser led sch'ins po far l'auter onn l'open air.

Ord vista finanziala per l'organisaziun tge munta quai ch'igl Open air ha quest onn puspè betg lieu?

Quai munta ch'i dat custs che ston vegnir cuverts. Berna ha gea dà liber quai uschenumnà paraplievgia da sustegn. Quai tuna gea tut bain, ma quai paraplievgia da sustegn vala be per eveniments ch'han ina lubientscha. Ma jau sun optimistic, ch'il chantun – che nus avain era gia gì contact – sustegna nus cun indemnisaziuns en il rom da l'onn passà. Ils custs vegnan dentant quest onn buc ad esser uschè gronds. Perquai che nus avain vendì ora ils bigliets, n'avain nus betg stuì far marketing. Ma custs datti adina e quels ston vegnir cuverts.

Per ils visitaders e las visitadras: valan ils bigliets era per l'Open air 2022?

Gea, nus faschain sco l'onn passà era, nus spustain e na stritgain betg l'open air. Ils bigliets valan pia era l'auter onn.

E co vesa i ora cun il line-up?

Quai na poss jau betg anc dir ussa. Ils managements internaziunals han natiralmain era dumandà, tge che nus faschain. La schanza è natiralmain la gronda che per exempel quels da l'america ch'èn en ils hotspots sco Dropkick Murphys u Biffy Clyro na pon betg vegnir. Il line-up da l'auter onn poss jau anc betg dir, ma el vegn ad esser en in rom sco enfin ussa.

Normalmain fissas Vus ussa amez las planisaziuns. Essas ussa era gia vid planisar vinavant, gia per l'auter onn?

Nus essan atgnamain adina vida planisar. Cler, quest onn n'è betg stà fitg motivant. Ussa ston ins simplamain crair vidlonder ch'ì è l'auter onn. Nus avain era in per ideas en il chau ed essan atgnamain fitg motivads, era sch'i è uschia grev da sa motivar. Mintgatant ston ins dar in pe en il tgil. Crair vidlonder ch'i dat puspè in Open Air Lumnezia normal. Ma nus essan sin buna via. Nus vegnin segiramain puspè a metter en pe in open air valabel.