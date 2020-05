Suenter dus mais portas serradas pon ustarias e stizuns finalmain puspè beneventar clientella e giasts. Dentant è questa reavertura ina cun adattaziuns.

Distanza ed igiena ston esser garantidas, per butias e restaurants. Las reglas èn per tuts pli u main las medemas, vegnan dentant interpretadas e realisadas different. La regla da 2 meters distanza ha tut tenor branscha e grondezza da las localitads in effect dal tuttafatg different sin il mintgadi da lavur.