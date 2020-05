Gist plirs tschuts èn daventads la notg sin sonda unfrendas dal luf.

A Mustér ha in luf stgarpà trais tschuts. La muntanera saja dentant stada protegida a moda manglusa en direcziun d'ina stgarpa crappusa. Là n'haja numnadamain gì ina saiv.

A Vella è in tschut vegnì stgarpà perquai ch'el è vegnì sur la saiv ora. La muntanera è dentant stada protegida.

Quai ha annunzià il Plantahof via ils SMS uffizials per annunziar attatgas da lufs.