Lumbrein en la Val Lumnezia è in vitg cun radund 360 abitantas ed abitants. En il coc dal vitg datti bleras attracziuns da guardar. Chasas veglias e clavads, ma er il Chisti dals Lumerins, la baselgia barocca dal Son Martin, la tur abitada Casaulta, la Casa d'Angel e davos lezza il museum da Camilius Collenberg.

La Casa d'Angel en il coc dal vitg. La baselgia barocca da Son Martin a Lumbrein. Il Chisti dals Lumerins.

Dapi 30 onns rimna Camilius Collenberg iseglia veglia, guaffens, maschinas, schlieusas, letgs ed auter bler en in clavà. L'entschatta stueva el anc ir a la tschertga da l'urden, ozendi èsi enconuschent ch'el rimna urden vegl, uschia ch'el survegn l'iseglia.

Camiliuns Collenberg ha mess ensemen ses agen museum a Lumbrein.

Jau hai adina gì tschaffen da l'urden da pli baud. Jau sun creschì si cun da questas chaussas ed enconusch ellas.

Visitaders e visitadras ha Camilius Collenberg plitost paucs en ses museum. El na fetschia er betg reclama. Magari in indigen u in turist u ina turista mussia dentant schon interess. Grond tschaffen han ils biadis. Els dastgan ir en il museum, far termagls cun tut l'urden, e cura ch'els èn davent ha Cornelius Collenberg da far urden ina mes'uretta.

«Il vitg è vit»

Dapi 70 onns viva Camilius Collenberg a Lumbrein. Pli baud eri il vitg plain vita, cun purs, vatgas, chauras, nursas e giaglinas. Ozendi ha la glieud giuvna bajegià las chasas enturn il vitg, en il coc dil vitg sajan els plitost glieud veglia. Malgrà 10 purarias, fatschentas da bajegiar, electricists e garaschas entaupian ins plitost turists sin las vias da Lumbrein.

Il coc dal vitg bain mantegnì

Era sche chasas dal coc vegnan bajegiadas enturn, il conturn sto restar sco quai ch'el è, uschia Camilius Collenberg. Tranter 1830 e 1855 sajan vegnidas bajegiadas 8 chasas cun tetgals tut spezials, en furma da draguns. Draguns che duain proteger las chasas da spierts nauschs.

Crestaulta

Spierts nauschs na datti nagins a Crestaulta, l'anteriura culegna dal temp da bronz da Lumbrein. Malgrà ch'ins na vesa nagins fastizs da la culegna, tut ils objects chattads sa chattan en il museum retic a Cuira, è il crest tuttina impressiunant. Sur tut sch'ins patratga che umans vivevan qua avant passa 3'000 onns.

Crestaulta, in lieu da fascinaziun u tuttina be in bot ch'ils indigens ston far fain? Stela unica chattada sin il santeri da Crestaulta. Las exchavaziuns a Crestaulta. Durant las exchavaziuns a Crestaulta. Intginas iseglias chattadas a Crestaulta. Chattà en la culegna da Crestaulta. In piz da bronz d'in paliet.

Ils abitants da la culegna eran purs

En pitschnas culegnas vivevan 20-30 persunas, en grondas 50-100. Ils abitants eran purs, vivevan da graun e muaglia, la chatscha giugava ina rolla secundara. Sper fastizs da la culegna han scienziads era chattà fossas. En quellas differenta bischutaria da bronz, ambra e dad ossa.