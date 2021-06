La claustra da Mustér n’è betg sulet in lieu per far oraziun. Na, era in hotel sa chatta davos ils mirs gross. E perquai ch'in tal eveniment sco il Tour de Suisse dovra blers letgs per pernottar, n’èsi betg da smirvegliar che trais teams han chattà dimora en claustra.

L'hotel da la claustra cun ses var 60 letgs è in dals gronds hotels a Mustér. La qualitad principala saja il ruaus e betg il luxus u il wellness, di Michael Mantel, il manader. E quai tschertgian era ils velocipedists. Qua possian els chattar ruaus e sa recrear dals strapatschs e quai saja segir il pli impurtant.

Las sfidas na vegnian dentant betg pli pitschnas, uschia saja surtut stà d’organisar pliras mangiativas exoticas. Per exempel stettian ieli da cocos u fritgs exotics sin la glista. Normalmain cuschinian els tut regiunal e senza tals products exotics, ma els organiseschian tut e sajan spannegiads. Per ina equipa hajan els d’organisar in agen cuschinier, l’autra vegnia cun in agen «foodtruck». Ma co tut vesia lura propi or, possian ins pir dir il venderdi saira, uschia Mantel.

Mesirar ora ils parcadis

Il mument hajan els da planisar, co laschar parcar tut ils camiuns, bus ed autos. Quai na saja betg uschè simpel, ma els hajan gia fatg in plan e mesirà las distanzas. La pli gronda surpraisa fiss dentant, sche tut fiss propi avant maun. El quintia cun giavischs spezials ed els sajan era qua pronts d’ademplir tut per ils giasts sportivs, per ch’els possian purtar la prestaziun giavischada.

E Michael Mantel accentuescha ch’el saja dapi in pèr dis in grond fan dal Tour de Suisse. Uschia emprovia el da persequitar tut e sch’in dals velocipedists domiciliads en claustra avess d’avair success, alura pudess ins era far in viva u ina pitschna festa.